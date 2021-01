Federação de Atletismo cria provas para preparar Nacionais e Europeus

A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) anunciou esta quinta-feira a criação do Torneio de Preparação, em 6 e 7 de fevereiro, trazendo competição aos atletas antes dos Nacionais, em 13 e 14 desse mês, e dos Europeus, em março.

Atendendo "às necessidades competitivas dos atletas incluídos no plano de alto rendimento e dos atletas de seleção", pode ler-se em comunicado, a FPA promove estas provas, com eventos em Braga, Lisboa e Pombal.

A caminho dos Nacionais e dos campeonatos da Europa, que decorre entre 05 e 07 de março, os atletas terão eventos em três sítios de pista coberta, com Braga a centralizar as provas de 60, 400, 800 e 3.000 metros e o salto e altura, para masculinos e femininos, e o salto em comprimento feminino.

O Centro de Alto Rendimento do Jamor recebe provas para os dois géneros de 60 metros, 60 metros barreiras e salto com vara, além do triplo salto masculino, enquanto Pombal terá 200, 400 e 1.500 metros, bem como o salto em altura, para masculinos e femininos, mais o salto em comprimento masculino e o triplo salto feminino.

Segundo a FPA, está ainda a ser articulada com as instituições parceiras a realização de "outro conjunto de provas nos dias 20 e 21 de fevereiro".