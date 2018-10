Federação Internacional confirma suspensão de dois anos a Hélio Gomes

A Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) confirmou na sua newsletter mensal as últimas sanções por doping, entre as quais se inclui a do português Hélio Gomes, por dois anos.O atleta do Sporting, com teste positivo recolhido num 'meeting' belga, em junho de 2017, viu confirmada a sua suspensão de dois anos, que terminará em 11 julho de 2019.Hélio Gomes, que foi quarto classificado nos 1.500 metros dos Europeus de 2012, altura em que liderava os rankings nacionais na distância, poderá regressar à competição ainda antes dos Campeonatos de Portugal, previstos para os dias 20 e 21 de julho (mas ainda não confirmados).A título de curiosidade, realce para a ilibação do saltador norte-americano Will Claye, para o castigo de quatro anos para um atleta veterano (61 anos) espanhol, António Perez, e para a suspensão de 30 anos da brasileira Simone da Silva (34 anos).Na newsletter, a IAAF, além da divulgação do calendário de provas e os critérios de participação do mundial de Doha 2019 (a que ainda falta a divulgação dos mínimos, que está prevista para quinta-feira), dá-se conta da mudança da prova Mundial de Estafetas, que se realizará em Yokohama, no Japão, em 11 e 12 de maio, uma vez que as Bahamas não a conseguirão organizar.Esta competição assume especial importância já que as 10 primeiras equipas (12 na nova disciplina mista de 4x400 metros) serão apuradas diretamente para os Mundiais de Doha 2019.