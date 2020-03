Federação Internacional vai respeitar quem já tem mínimos

Numa altura em que reinam ainda muitas incertezas quanto aos Jogos Olímpicos do próximo ano, nomeadamente quanto aos processos qualificativos que ficaram pendentes em muitas modalidades, para não dizer em quase todas, a Federação Internacional de Atletismo, antiga IAAF, agora designada por World Athletics, quis sossegar os seus atletas, ao garantir que os mínimos já conseguidos continuam válidos, pelo que os atletas não precisarão de obter outra vez marca de qualifcação quando foi reaberto o processo de apuramento. A boa notícia foi confirmada pelo presidente do organismo, Sebastian Coe, através de videoconferância.





Para já, a dúvida reside nas provas de estafetas, referindo Coe que a solução poderá ser encontrada através de uma classificação mista entre o ranking mundial e uma equipa que possa alcançar a marca numa prova oficial.Já sobre a possibilidade de os Jogos Olímpicos de Tóquio puderem ter lugar não no verão, como estavam marcados para este ano, mas sim na primavera (março e abril), o antigo campeão olímpico não quis adiantar-se muito sobre o assunto. "Não quero especular. Começámos, todas as federações, uma ronda de reuniões com o Comité Olímpico Internacional. Cada uma tem os seus desejos, mas não se trata de um só desporto, por isso é necessário alcançar um consenso".Recorde-se que Portugal tem neste momento seis atletas já com mínimos garantidos e que são:Masculinos:João Vieira: 50 km marcha (3:46.28 horas).Pedro Pichardo: Triplo salto (17,47 metros).Femininos:Carla Salomé Rocha: Maratona (2:24.47 horas).Sara Catarina Ribeiro: Maratona (2:26.40 horas).Evelise Veiga: Triplo salto (14,32 metros).Patrícia Mamona: Triplo salto (14,37 metros).