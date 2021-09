Federação Portuguesa de Atletismo comemora centenário com prova no Jamor

A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), juntamente com a Associação Montepio, apresentou esta quinta-feira a Corrida do Centenário, prova que assinala o 100º aniversário do organismo e o regresso das provas de estrada após a pandemia.

Com o dorsal 100 na mão e a promessa de que vai participar nos 10 quilómetros que compõem a prova, que terá lugar no próximo domingo, no Jamor, Jorge Vieira, presidente da FPA, mostrou-se satisfeito pelo regresso dos atletas às corridas e destacou o facto de a entidade comemorar o centenário no ano em que teve um "extraordinário sucesso olímpico".

"Culminamos estes 100 anos com um extraordinário sucesso olímpico: temos neste momento cinco campeões olímpicos, 12 medalhas olímpicas, e obtivemos uma performance que nos deixa cheios de orgulho", realçou Jorge Vieira.

Convicto de que há mais para o atletismo poder conquistar, o dirigente lembrou que estes resultados mostram que "o povo português tem uma reserva escondida para conquistas no futuro".

"É para explorar esse potencial que temos de trabalhar, atenuando as limitações e défice de recursos que ainda sentimos. Mais do que apontar falhas, são oportunidades de desenvolvimento para o futuro", disse o presidente da FPA.

A vice-presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude, Sónia Paixão, esteve também na cerimónia de apresentação da prova e aproveitou a oportunidade para agradecer e elogiar a prestação do atletismo nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.

"É um ano particularmente importante para a modalidade depois da participação olímpica, com as conquistas recentes que nos encheram de orgulho. Esta prova é também uma mostra de confiança na retoma que estamos a fazer e que se vê nestes momentos, em particular neste tipo de eventos com marcada ação social. Queremos retomar as boas práticas que tínhamos antes da pandemia e que o atletismo continue a marcar presença na vida de todos nós", afirmou Sónia Paixão.

Juntamente com Fernanda Ribeiro, Francis Obikwelu e Rui Silva vão ser os embaixadores da corrida, e ambos deixaram o desejo de que os próximos 100 anos da FPA possam ser tão vitoriosos como os que agora se comemoram.