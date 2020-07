Federação Portuguesa de Atletismo marca eleições para este ano

A Assembleia Geral Extraordinária da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) marcou hoje para 2020 as eleições dos novos órgãos sociais daquela entidade, com 31 de outubro como "data expectável".

As eleições vão alterar os órgãos sociais ainda antes do fim do ciclo olímpico, fruto do adiamento de Tóquio2020 para 2021 devido à pandemia de covid-19.

A proposta de eleições para 31 de outubro de 2020 foi aprovada por unanimidade pela assembleia, reunida por videoconferência.

A AG aprovou ainda "alterações ao regulamento eleitoral", alargando o período eleitoral para o último trimestre de um ano, deixando de ser obrigatório fazer as eleições em dezembro.