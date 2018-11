Federação preocupada com novas regras

A Federação Portuguesa está a proceder a um estudo das novas regras que irão dar acesso ao Mundial no Qatar e aos Jogos Olímpicos de Tóquio. A federação internacional passou a adotar um novo sistema de qualificação, tendo por base a acumulação de pontos, tal como acontece no circuito ATP em ténis, e os resultados obtidos nas principais provas. Quem tiver acesso aos grandes eventos ganha mais pontos e essa mais-valia traduz-se no apuramento para o Mundial e Jogos Olímpicos.

"Trata-se de uma mudança radical e não somos só nós que estamos preocupados. Ainda há dias na reunião do calendário anual, na Suíça, falámos com a federação espanhola, que tem os mesmos problemas", disse Jorge Vieira, presidente federativo, a Record: "Queremos valorizar os nossos meetings e falámos com a federação espanhola no sentido de poder haver um incremento do intercâmbio em várias reuniões internacionais."