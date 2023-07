Femke Bol e Sifan Hassan batem recordes europeus em Londres

Dois dias depois do recorde europeu fixado pelo espanhol Mo Katir nos 5.000 metros (12:45.01) , este domingo houve mais dois máximos históricos do Velho Continente na etapa de Londres da Liga Diamante. Os autores da proeza vieram da Holanda, com Femke Bol e Sifan Hassan a serem as estrelas de serviço.O primeiro recorde a cair foi o de Femke Bol. A holandesa, que já era a recordista europeia com 52.03 segundos, conseguiu baixar o cronómetro aos 51.45, o que a coloca já como a segunda melhor de sempre, apenas atrás da intratável Sydney McLaughlin (50.68). O domínio de Bol foi tal, quea segunda colocada na prova londrina ficou a mais de dois segundos: Janieve Russell, com 53.75.Minutos depois, mais um recorde europeu para a Holanda, com Sifan Hassan a melhorar em praticamente nove segundos o anterior registo, que também lhe pertencia (14:22.12). Terceira na prova britânica, atrás de Gudaf Tsegay e Beatrice Chebet, a holandesa de 30 anos cravou o cronómetro nos 14:13.42 minutos, passando desta forma a ser a nona mais rápida da história.Além das duas marcas europeias, houve ainda um novo máximo continental da América do Norte, com Alicia Monson a fazer 14:19.45 minutos nos mesmos 5.000 metros (foi 5.ª), e Letsile Tebogo a fixar um novo recorde continental africano nos 200 metros, com 19.50 segundos.Uma marca impressionante, mas que apenas valeu o segundo posto na prova, atrás de Noah Lyles (19.47). O atleta do Botswana é agora o sexto mais rápido de sempre.