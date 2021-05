Fernanda Ribeiro assinala 25 anos de ouro olímpico com meeting na Maia

A campeã olímpica Fernanda Ribeiro vai assinalar os 25 anos desde o ouro nos 10.000 metros de Atlanta1996 com um 'meeting' no sábado na Maia, distrito do Porto, com muitos atletas a procurarem alcançar mínimos para Tóquio2020.

Apesar de só em agosto se marcarem 25 anos desde a conquista na cidade norte-americana do terceiro dos quatro ouros olímpicos de Portugal, Fernanda Ribeiro marcou a Gold Gala para a Maia, casa da Academia que leva o seu nome.

No Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho, um total de nove especialidades diferentes, entre masculinos e femininos, vão reunir alguns dos melhores atletas do país, além de representantes internacionais.

As provas, destaca Fernanda Ribeiro à Lusa, têm a perspetiva de serem alcançados mínimos olímpicos, sobretudo nos 'seus' 10.000 metros, marcados sobretudo por uma presença internacional mais forte, mas também nos 100 metros, nas corridas de obstáculos e nos 1.500 metros.

"Apesar de só fazer 25 anos em agosto, este ano de 1996 é muito importante, daí estar no nome da academia. Estou a fazer agora os 10.000 metros, era importante ter esta prova nos meus 25 anos. (...) Ainda por cima em ano de Jogos Olímpicos. Estes 25 anos, para mim, são importantes, mais uma marca, e tinha de ser com uma corrida de 10.000", explica.

Este ano, de resto, tornou a organização do 'meeting' "mesmo muito complicada". "Com a covid-19, temos atletas que podem não vir..., mas é um desafio, gosto de desafios", atira.

A prova terá transmissão pela Internet, sem a possibilidade de público nas bancadas, e a campeã olímpica confia que "terá muita gente a ver".

"Era importante que mínimos olímpicos fossem alcançados nos 'meus' 25 anos. (...) Acredito que sim. Sem público, se forem conseguidos bons resultados no 'meeting' já compensa", acrescenta.

A terceira edição da Gold Gala decorre no sábado, a partir das 19:45, com 100 metros e 100 metros barreiras, 110 metros barreiras, salto em altura e salto em comprimento, 10.000 metros, 5.000, 400 e 3.000 metros obstáculos.