A grande novidade nacional neste encontro prende-se com a participação da saltadora Susana Costa, pela primeira vez a vestir a camisola da Academia Fernanda Ribeiro, depois de algumas épocas no Benfica. E que vai competir em casa, no Estádio da Maia, no triplo salto, ela que foi 9.ª classificada nos Jogos Olímpicos. "É um novo desafio estar na Academia, uma experiência bastante positiva. A Fernanda Ribeiro preocupa-se muito com o lado humano. Pretendo dar o meu melhor no sábado, sendo a abertura da minha época. Espero uma boa prestação, bons saltos, uma boa organização e boas marcas", referiu Susana Costa.



O presidente da Federação Portugal de Atletismo, Jorge Vieira, esteve presente na apresentação da Gold Gala e realçou que se trata de uma organização com "dois aspetos simbólicos", apontando "o local do evento e por ser o meeting da Fernanda Ribeiro. Uma atleta que não se contentou em terminar a carreira e continua na modalidade com uma Academia", elogiou.



O Estádio Municipal da Maia recebe no próximo sábado, pelas 20 horas, a 2.ª Edição da Gold Gala Fernanda Ribeiro. Uma prova que vai contar com a presença de um lote de atletas de qualidade nas diversas variantes em competição, enfrentando como missão lutar por mínimos para as futuras provas nacionais e internacionais, como o Campeonato da Europa de 2018, que se realiza em Berlim.Este meeting vai contar com mais 150 atletas, cabendo o destaque internacional a Polar Arikan, da Turquia, campeão da Europa dos 10 mil metros em 2016; Zerzenay Tadese, da Eritreia, recordista do mundo da meia maratona e medalha bronze nos 10 mil metros nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro; e Aron Kifle, da Eritreia, medalha de bronze no Campeonato do Mundo, entre outros.

Autor: João Baptista Seixas