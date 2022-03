Fernando Tavares e a Seleção nos Mundiais: «Tirando em 2001, esta é a maior delegação de sempre»

A presença da segunda maior comitiva portuguesa em Mundiais de pista coberta é, segundo o Team Leader da seleção portuguesa, Fernando Tavares, é sinal do bom trabalho que tem vindo a ser feito no atletismo luso.



Portugal vai apresentar-se nos Mundiais de Belgrado, de sexta-feira a domingo, com 12 atletas, a segunda maior comitiva de sempre, apenas superada pela de Lisboa2001, quando, por ser organizador, Portugal pôde estar representado em todas as provas, levando 17.

"Tirando em 2001, em que organizámos o Mundial em Lisboa, esta é a maior delegação de sempre. Também é sinal do bom trabalho que tem sido desenvolvido, da qualidade dos nossos atletas e dos seus treinadores e dos apoios que os clubes lhes dão", disse Fernando Tavares, à agência Lusa.

Sobre as amibções de Portugal para os Mundiais, o responsável não quis falar em medalhas e disse esperar "resultados interessantes", garantindo que os atletas "vão fazer o seu melhor, vão dar tudo por tudo para obter bons resultados", lembrando que há "alguns atletas em boas condições no 'ranking'".

"Se formos analisar os 'rankings', temos o Pedro Pablo Pichardo e a Auriol Dongmo como primeiros nesta data nas respetivas disciplinas. A Patrícia Mamona está em terceiro do 'ranking'. Em termos de alta competição, quando os atletas chegam à final -- primeiro têm de lá chegar --, todos estão lá para lutar pelas medalhas, certamente, os nossos atletas também vão fazer o mesmo. [...] Esperamos ter atletas finalistas, esperamos nestes casos a eventualidade de subirem ao pódio e sabemos que outros atletas, mesmo que consigam fazer o seu melhor, não conseguem chegar às finais", referiu.

Tirando os atletas em melhor posição no 'ranking', Fernando Tavares admite que será mais difícil para outros terem lugares de grande destaque, em especial nas provas de corrida, em que, contudo, destacou Lorene Bazolo, que "recentemente bateu o recorde nacional dos 60 metros".

"Temos outros atletas no triplo salto, temos atletas no lançamento do peso. Se formos analisar os 'rankings' atuais, temos expectativas diferenciadas. Se bem que depois, diz-nos a experiência das grandes competições, nem tudo o que acontece em termos de 'start list', se comprova no final. Temos atletas que, sendo primeiros do 'ranking', podem nem sequer ir à final ou atletas que, sendo sétimos do 'ranking', podem ser eles a medalha de ouro. [...] O que faz desta modalidade tão interessante é a imprevisibilidade do que vai acontecer no final", assumiu.

Francisco Belo (peso), Tiago Pereira (triplo salto) e Carlos Nascimento (60 metros) tinham conseguido mínimos em 2021, mas não confirmaram as marcas de referência para esta temporada, acabando, no entanto, por ser chamados para Belgrado.

"Estes atletas de que estamos a falar, o Tiago Pereira, o Carlos Nascimento e o Francisco Belo, já tinham marca de qualificação obtida, dois deles nos Europeus de pista coberta do ano passado. Por isso, quando o Francisco Belo está a um centímetro, ou o Carlos Nascimento está a um centéstimo, ou o Tiago Pereira está a 15 centímetros, analisando o facto de terem marca de qualificação obtida, de terem uma época em que de facto merecem a nossa confiança, resolvemos levá-los", explicou.

O líder da comitiva lusa explicou ainda a presença de Jéssica Inchude, chamada à última hora, pois, apesar de ser apenas 25.ª do 'ranking' mundial e não ter marca de qualificação, "houve atletas que desistiram e portanto abriu uma vaga" para a prova de lançamento do peso.

A viagem para a Sérvia, relativamente perto da zona de conflito entre a Rússia e a Ucrânia, não apresenta para já questões, com Fernando Tavares a garantir que nenhum atleta apresentou preocupações.

"Apesar de a Sérvia estar relativamente perto, temos a Roménia entre nós e a Ucrânia, espero que essa situação não se coloque e não haja o mínimo risco para a segurança de qualquer um dos participantes. o desporto tem como sua característica valores de igualdade, amizade, solidariedade, fraternidade, apesar de depois na competição serem adversários. Espero que hão haja um mínimo problema, já basta o que os atletas e treinadores ucranianos estão a sofrer", referiu.