Depois, no domingo, as provas de trail continuam, agora no Cadaval, onde decorre o Montejunto Trail, evento com três distâncias (30, 17 e 10 quilómetros). Também no domingo se disputam ainda o Trail de Santa Marta (Aguiar de Sousa, Paredes) e o Vil de Matos NATUR (Antuzede e Vil de Matos, Coimbra).Deixando de lado os percursos sinuosos do trail, o fim de semana também será animado nas provas de estrada. A começar desde logo pela realização, no domingo, das corridas da mulher de Porto e Lisboa. Um dia antes, a meio da tarde (17 horas), Lisboa recebe a Marvila Run, prova de 8 quilómetros que contará também com uma caminhada com metade da distância.Depois, no domingo, nota para a Corrida Cidade de Alverca, a Corrida Cidade de Vendas Novas, a Corrida Bucelas Capital do Arinto, Grande Prémio de Atletismo Casa do Benfica de Abrantes e ainda os 10 Km de Pataia.Se pretender divulgar a sua prova, envie-nos todas as informações para: