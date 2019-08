Finais da Liga de Diamante de 2020 e 2021 vão disputar-se em Zurique

A final da Liga de Diamante, disputada até agora em duas datas distintas em Zurique e Bruxelas, decorrerá apenas na cidade suíça em 2020 e 2021, anunciou esta segunda-feira a Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF).A mudança para uma final única já havia sido anunciada em março pela IAAF e faz parte de uma reforma abrangente do circuito principal a partir de 2020, com menos eventos. Os contornos exatos das mudanças serão revelados em setembro e outubro.A escolha de Zurique para receber as finais da Liga de Diamante de 2020 e 2021 foi ditada, principalmente, pelo trabalho de renovação a ser realizado no estádio belga Rei Balduíno, de acordo com a IAAF.De acordo com o esquema apresentado em março pela IAAF, a Liga de Diamante deverá suprimir, a partir de 2020, dois eventos dos atuais 14 e reduzir de duas finais para apenas uma, redução que também irá atingir o circuito mundial.Os eventos também serão reduzidos para uma hora e meia em vez de duas horas.