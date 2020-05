Final de Zurique da Liga Diamante de atletismo cancelada

A final da Liga Diamante, o mais importante circuito do atletismo mundial, foi cancelada devido à pandemia de covid-19, anunciaram esta terça-feira os organizadores da prova, que deveria realizar-se em Zurique, entre 9 e 11 de setembro. O anúncio surgiu pouco tempo depois de a British Athletics, responsável pela organização da etapa de Londres ter comunicado o cancelamento da prova, que deveria realizar-se entre 4 e 5 de julho, pelo mesmo motivo.

O organismo que regula a modalidade do Reino Unido explicou que "a decisão foi tomada tendo em consideração a evolução da pandemia" no país, o mais afetado na Europa, com 32.065 mortos e mais de 222 mil casos confirmados de infeção.

A Liga Diamante, que deveria ter-se iniciado em 17 de abril, em Doha, está a ser fortemente condicionada pela pandemia de covid-19, à semelhança do que acontece com a maioria das competições desportivas mundiais, com várias etapas a sofrerem adiamentos e cancelamentos.

Mantêm-se apenas quatro datas do calendário original - Mónaco, em 10 de julho, Xangai, em 13 de agosto, Gateshead, em 16 de agosto, e Bruxelas, em 4 de setembro -, uma vez que as alterações introduzidas na prova de Oslo, em 11 de junho, aproximam-na de um evento de exibição.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 283 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Quase 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, vários países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas.