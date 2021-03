Pichardo à procura do ouro: siga a final do triplo salto no Europeu de pista coberta em direto

10h43 - Os três primeiros saltos da ronda foram nulos...





10h41 - Inicia-se a quinta e penúltima ronda de saltos.10h38 - Pedro Pablo Pichardo fecha a quarta ronda com um salto de 17,06 metros. Continua na liderança da final, seguido pelo azeri Alex Copello, com 16,98, e pelo alemão Max Hess, com 16,96.10h36 - O alemão Max Hess, que está em terceiro graças a um primeiro salto de 16,96 metros, faz o terceiro nulo seguido...10h33 - Já saltaram quatro atletas nesta quarta ronda e nenhum deles sequer se aproximou dos 17 metros. Pichardo continua à vontade...10h29 - Inicia-se a quarta ronda de saltos, os atletas começam pela ordem inversa da classificação, pelo que Pichardo será o último a saltar.10h26 - Esta terceira ronda de ensaios teve apenas dois saltos válidos.10h23 - Pichardo faz um ensaio nulo. O atleta português apercebeu-se que tinha colocado mal o pé na chamada e nem saltou... Mas continua na frente da prova, com os seus 17,30 metros conseguidos à primeira.10h19 - A terceira ronda de saltos começa com uma série de nulos. Esperemos para ver o que faz agora Pedro Pablo Pichardo...10h16 - Completa-se a segunda ronda de saltos, Pichardo continua a liderar com os 17,30 metros. No segundo lugar está o azeri Alexis Copello, com 16,98, e em terceiro o alemão Max Heb, com 16,96, depois de um nulo neste segundo salto.10h12 - Neste momento os atletas estão a fazer o segundo salto. Pichardo baixou relativamente ao primeiro, fez 17,09 metros, mas continua na liderança. Ainda mais ninguém superou os 17 metros.- No primeiro dos seis saltos desta final o luso-cubano assumiu logo o primeiro lugar, com um ensaio de 17,30 metros. O alemão Max Heb fez a segunda melhor marca, com 16,96 metros.- Estão oito atletas em prova, Pichardo foi o único a saltar mais de 17 metros nas qualificações.- Bom dia, estamos a acompanhar a prova do triplo salto do Campeonato da Europa de pista coberta, onde o luso-cubano, Pedro Pablo Pichardo, é um sério candidato à medalha de ouro.