FPA compreende suspensão do Mundial de pista coberta

Os Mundiais de pista coberta, previstos para Nanjing, na China, de 13 a 15 de março, foram adiados por um ano, devido ao surto do coronavírus, situação que a Federação Portuguesa de Atletismo aceita. "Certamente que foi uma decisão ponderada, baseada no que está a suceder. Só podemos apoiar e estar de acordo", disse-nos o presidente do organismo, Jorge Vieira. "Estaríamos numa posição muito incómoda se tivéssemos de participar com os nosso atletas numa situação perigosa", acrescentou o dirigente, para quem a anulação da prova não deverá afetar a preparação para Tóquio’2020. " Há atletas que fizeram a sua preparação apontando para esta prova, mas não vão ficar sem competição. A falta do Mundial não vai prejudicar a sua preparação para os Jogos ", frisou Jorge Vieira. A IAAF, agora World Athletics, refere que "optou por não cancelar os campeonatos a pensar na vontade dos atletas", mostrando-se otimista quanto à marcação de uma nova data para sediar o evento, "lamentando" ainda que a cidade chinesa tenha ficado fora de hipótese.