FPA disponibliza apoio a atletas refugiados ou residentes em Portugal

A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) manifestou esta quarta-feira solidariedade para com o povo da Ucrânia, e total disponibilidade para apoiar os atletas ucranianos que se refugiem ou residam em Portugal, ao nível competitivo e de disponibilização de infraestruturas.

Em comunicado, o organismo garante ter "total disponibilidade para apoiar os atletas deste país que se refugiem ou que residam em Portugal, nomeadamente disponibilizando o quadro competitivo, assim como as infraestruturas e equipamentos de treino".

A FPA assegura que "colaborará em todas as iniciativas que os organismos internacionais da modalidade - World Athletics e European Athletics - vierem a adotar, como tomada de posição relativamente a esta agressão totalmente ilegítima e à revelia do direito internacional".

O organismo "lamenta profundamente o sofrimento pelo qual o povo ucraniano, dentro e fora do seu país, está a passar" e anuncia que, "como forma de homenagear as vítimas" do conflito, "irá realizar um minuto de silêncio antes de iniciar as suas competições", apelando a que o mesmo gesto seja repetido em todas as manifestações desportivas da modalidade.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e mais de 836 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.