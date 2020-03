Francisco Belo: «As rotinas mudaram mas temos algo a nosso favor: o Benfica»

Para Francisco Belo os "próximos meses serão difíceis". Tudo porque este lançador do peso e estudante de Medicina, no último ano do curso, pretendia marcar presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio, já este verão. Contudo, o atleta português não desanima. "Resta-nos esperar pacientemente pela definição das datas de realização dos Jogos Olímpicos, em Tóquio, para que a preparação possa ser planeada. Necessitaremos da máxima capacidade de adaptação e resiliência. Existem poucas certezas e torna-se difícil prever o futuro, visto que se trata de um novo vírus. Mas vamos conseguir. Vamos ser maiores e melhores. Muita força e esperança para todos!", escreveu Belo na newsletter diária do Benfica, deixando claro que há coisas que mudaram mas o clube da Luz ajuda a que tudo seja encarado de forma profissional.





"As rotinas mudaram, as dificuldades são agora outras. Temos sempre planos para o que fazer no caso de uma pequena lesão, alteração de treinos ou de competições, mas não para a crise atual. Mesmo assim, temos algo a nosso favor: o Benfica. Da mesma forma que nos ajuda com a sua equipa multidisciplinar, o clube foi o primeiro a tomar medidas para nos proteger, e encontra-se sempre à procura de melhores soluções para os seus atletas", acrescentou, elogiando a forma célere e diligente como foi colocado em prática o plano de contenção, combate e informação... O Benfica está em casa!", vincou o albicastrense de 28 anos que tem como marca pessoal 20,97 metros, alcançados em março de 2019.