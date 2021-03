Francisco Belo fica à porta das medalhas em Torun com novo recorde nacional do peso

Francisco Belo ficou esta sexta-feira à porta das medalhas nos Europeus de pista coberta, ao alcançar o quarto posto na prova do lançamento do peso. Com 21,04 metros na prova da manhã, nas qualificações, o português elevou a sua fasquia e chegou aos 21,28 metros, um novo recorde nacional, mas que se revelaram insuficientes para chegar aos três da frente.