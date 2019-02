Francisco Belo consegue melhor marca portuguesa do ano no peso

Francisco Belo conseguiu esta quarta-feira a melhor marca portuguesa do ano no lançamento do peso, com um ensaio a 20,23 metros no Meeting de Potsdam, na Alemanha.Três dias depois do seu primeiro título de campeão de Portugal, voltou a passar a marca de qualificação, tal como tinha acontecido em Pombal, conseguindo a sua segunda melhor de sempre em pista coberta (20,35).A prova tinha um regulamento diferente do habitual, com os atletas a apurarem-se para os lançamentos finais com as melhores marcas conseguidas e depois a defrontarem-se em confrontos diretos.O vencedor do meeting foi o alemão David Storl, que derrotou o luxemburguês Bob Bertemes, no lançamento final. Contudo, na classificação por marcas, o alemão ficou com 20,85 metros, enquanto o luxemburguês ficou com 21,07 metros.