Francisco Belo em destaque na seleção portuguesa para o 'DNA Indoors' de Glasgow

O lançador de peso Francisco Belo é o nome mais destacado na delegação portuguesa que compete, sábado em Glasgow, no torneio de atletismo 'DNA -- Indoors 2022', juntamente com as seleções de Inglaterra, Escócia, Irlanda, País de Gales e Espanha.



Belo, que no ano passado foi quarto no Europeu em pista coberta, abriu a época em 16 de janeiro no CAR do Jamor, Oeiras, com 20,57 metros, o que lhe permite ser o oitavo melhor do ano a nível mundial, até ao momento.

No setor feminino destaque na convocatória hoje divulgada para Evelise Veiga, que vai ao salto em comprimento. A atleta tem este ano um recorde pessoal de 6,52 metros, sendo a segunda melhor portuguesa de sempre, só superada por Naide Gomes.

A seleção lusa integra ainda Diogo Oliveira (salto em altura), Diogo Antunes e Rosalina Santos (60 metros), João Oliveira e Catarina Queirós (60 metros barreiras), e Patrícia Silva (800 metros), nas provas individuais.

A estafeta mista de 4x400 metros terá João Coelho, Ricardo Santos, Carina Pereira e Vera Barbosa. Para a estafeta 2x2x200 metros foram escolhidos Fatoumata Diallo e Ericson Tavares, enquanto a estafeta 'the hunt' terá na pista Camila Gomes, José Carlos Pinto, Juliana Guerreiro e Frederico Curvelo.

O formato DNA, testado há três anos em Minsk, nos Jogos Europeus, só tem provas de velocidade, saltos, lançamentos e estafetas. A aposta é claramente mais virada para o espetáculo do que as competições tradicionais.

A competição decorrerá com um elemento por equipa nas provas individuais - (60 metros (masculino e feminino), 60 metros barreiras (masculino e feminino), 800 metros (feminino), comprimento (feminino), altura (masculino), peso (masculino) - e estafetas mistas de 4×400 metros (dois homens, duas mulheres, equipas escolhem a ordem) e 2x2x200 metros (um homem e uma mulher) e a estafeta final ('the hunt'), que decidirá o triunfo num percurso de 800 metros (mulher), 600 metros (homem), 400 metros (mulher) e 200 metros (homem).

Os concursos serão em 'duelos' individuais, em dois grupos de três (todos contra todos), e depois os embates de atribuição da classificação final (3.º do grupo A contra 3.º do grupo B, 2.º do grupo A contra 2.º do grupo B e por fim primeiro do grupo A contra primeiro do grupo B, para atribuição dos 1.º e 2.º lugares).

A prova decorrerá no Emirates Arena de Glasgow, num horário concentrado de duas horas apenas, sem pausas.