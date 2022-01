Francisco Belo em terceiro no lançamento do peso do meeting de Kladno

O português Francisco Belo classificou-se esta quinta-feira em terceiro no lançamento do peso do 'meeting' de pista coberta de Kladno, na República Checa, com a marca de 20,40 metros.

A prova, do nível bronze do Continental Indoor Tour, foi vencida pelo norueguês Marcus Thomsen, com 20,85 metros, seguido pelo checo Tomas Stanek, com 20,80.

Belo, que é o recordista nacional 'indoor', com 21,28 feitos no ano passado nos Europeus, em que foi quarto classificado, fez quatro nulos e apenas dois lançamentos válidos, a 19,07 e 20,40.

Já com mínimos para os Campeonatos do Mundo deste ano, Francisco Belo procura agora confirmá-los esta época, sendo suposto que, para integrar a comitiva para Belgrado, realize um lançamento a mais de 20,65, o que ainda não conseguiu.

No dia 16, abriu a época no CAR do Jamor (Oeiras) com um registo de 20,57, já muito perto do objetivo.