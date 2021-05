Frio mata 21 atletas em maratona de montanha na China

Vinte e um atletas que participavam numa maratona de montanha de 100 quilómetros na província de Gansu, no noroeste da China, morreram devido ao frio. A informação foi confirmada este domingo pelas autoridades locais.





A prova iniciou-se na manhã de sábado na Floresta de Pedra do Rio Amarelo, no condado de Jingtai, cidade de Baiyin, com 172 participantes. Horas depois, entre os quilómetros 20 e 30, granizo, chuva gelada e ventos fortes atingiram a zona e os termómetros desceram repentinamente para próximo dos zero graus Celsius. De acordo com a imprensa local, os atletas sofreram de desconforto físico e hipotermia, já que se encontravam equipados com roupas finas. Vários desapareceram e a corrida foi interrompida.As autoridades iniciaram as buscas e organizaram mais de 1200 equipas de resgate, numa operação que foi dificultada devido às temperaturas e pelas próprias caraterísticas do terreno. Foram resgatados e colocados em segurança 151 participantes, sendo que oito deles apresentaram ferimentos ligeiros e já se encontram estáveis, após tratamento hospitalar.