Geoffrey Kamworor e estreante Joyciline Jepkosgei vencem maratona de Nova Iorque

O queniano Geoffrey Kamworor venceu este domingo, pela segunda vez, a maratona de Nova Iorque, nos Estados Unidos, que teve como surpresa o triunfo da sua compatriota estreante Joyciline Jepkosgei no setor feminino.Kamworor, de 26 anos, que em setembro estabeleceu o recorde mundial da meia-maratona em Copenhaga (58.01 minutos), cruzou a meta com o tempo de 02:08.13 horas e venceu pela segunda vez a maratona de Nova Iorque. O segundo posicionado foi o seu compatriota Albert Korir, de 25 anos, com a marca de 02:08.36 horas, enquanto no terceiro lugar ficou o etíope Girma Bekele Gebre, de 26, com 02:08.38 horas.A corrida masculina foi muito disputada e por volta do quilómetro 28 o grupo da frente integrava uma dúzia de atletas, que viria a ser reduzido a cinco após o 32.º quilómetro. O etíope Lelisa Desisa, de 29 anos, apontado como um dos principais candidatos à vitória, vencedor da última edição e medalha de ouro nos Mundiais de Doah, desistiu à passagem do 11.º quilómetro.No sector feminino, a queniana Joyciline Jepkosgei, de 26 anos, especialista nos 10 mil metros, fez história na maratona de Nova Iorque ao ser a primeira estreante, nos últimos 25 anos, a vencer a prova, em 02:22.38 horas. A norte-americana Desiree Linden, de 36 anos, liderou o grupo da frente na primeira metade do percurso, mas o trio formado pelas quenianas Jepkosgei e Mary Keitany e pela etíope Ruti Aga atacou com força e acabou com as esperanças dos anfitriões.A queniana Mary Keitany, de 37 anos, que era apontada como a principal favorita ao triunfo na prova que já ganhou por quatro vezes, terminou na segunda posição, com a marca de 02:23.32 horas, surpreendida pela potência da sua compatriota Joyciline Jepkosgei nos últimos cinco quilómetros. No terceiro lugar ficou a etíope Ruti Aga, de 25 anos, outra das atletas mais destacadas nesta edição depois de vencer este ano com a maratona de Tóquio, com um tempo de 02:25.51 horas.