Gerson Baldé fica à porta da final do salto em altura nos Europeus de pista coberta

O português Gerson Baldé falhou esta sexta-feira a final do salto em altura dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Istambul, Turquia, e pretende agora concentrar-se na época de verão após ser nono na qualificação.



Com 2,14 metros de marca, o atleta luso acabou entre um lote de nonos classificados, avançando os melhores oito, todos com 2,19, para a final, agendada para domingo na Ataköy Arena.

Com este nono posto, entre os 17 inscritos, Gerson Baldé conseguiu a melhor classificação de sempre de um português no salto em altura, superando o 26.º lugar de Rafael Gonçalves em Viena2002, então entre 28 participantes. "Foi a minha primeira competição. Estava-me a sentir bem, foi um nono lugar. Os oito primeiros já davam, mas não deu, não deu, pá. Agora é trabalhar para o verão", declarou o campeão nacional, do Benfica.

O atleta de 23 anos sentiu "boa sensação" nos dois últimos saltos, e falhar a final por pouco "foi pena", mas "fica para a próxima", num balanço bom da estreia em Europeus 'indoor' sénior. De resto, Baldé notou o trabalho "com o novo treinador, Mário Aníbal", que considera estar a ser o melhor a caminho da época de verão.

Gerson Baldé tem como recorde pessoal os 2,21 metros alcançados em 2020, dois centímetros acima da melhor marca conseguida este ano.

O recorde nacional do salto em altura é de 2,24 metros e foi alcançado por Paulo Conceição, em 06 de março de 2016.