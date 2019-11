Graça Fernandes sexta nos 400 metros dos Mundiais paralímpicos

A portuguesa Graça Fernandes terminou esta segunda-feira em sexto lugar na final dos 400 metros dos campeonatos Mundiais paralímpicos de atletismo, que decorrem no Dubai, num dia em que Mário Trindade participou nas eliminatórias dos 100 metros.A atleta, da classe T38 (paralisia cerebral), concluiu a prova em 1.10,10 minutos, vencida pela russa Margarita Concharova (1.02,08), enquanto o compatriota Mário Trindade (T52) foi sétimo classificado nas eliminatórias dos 100 metros, com um tempo de 19,53 segundos.Na jornada de terça-feira, Carolina Duarte (T13) vai disputar a final dos 200 metros, agendada para as 14h57 (hora portuguesa).