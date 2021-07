Grande candidata ao ouro olímpico nos 100 metros acusa positivo a marijuana e falha Tóquio'2020

É a notícia do dia na imprensa desportiva norte-americana. Sha'Carri Richardson, uma das maiores candidatas a conquistar o ouro olímpico nos 100 metros, está fora de Tóquio'2020, depois de ter acusado positivo a marijuana num teste antidoping realizado no decurso dos trials norte-americanos. A notícia caiu que nem uma bomba e a própria atleta, de 21 anos, assumiu o erro. Primeiro nas redes sociais (com um enigmático 'tweet' com a mensagem "Sou humana") e depois numa entrevista na qual confirmou a situação.





De acordo com as informações vindas dos Estados Unidos, a suspensão será válida por um mês e apaga de forma automática o registo feito nos trials, que não sendo a sua melhor marca de carreira acabou por ser aquela que a colocou nos Jogos. Por isso, Sha'Carri Richardson fica já fora da prova dos 100 metros (Jenna Prandini, quarta nos trials, irá entrar no seu lugar), havendo uma leve possível de ainda competir em Tóquio nos 4x100 metros, já que a suspensão termina a 28 de julho, ainda antes do arranque dessas provas.Com a saída de cena de Richardson, o caminho fica aberto para o triunfo da jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, atleta que entrará nos Jogos Olímpicos como aquela que tem a melhor marca do ano - 10,63 segundos. Nesta prova, refira-se, Portugal estará representado por Loréne Bazolo, que conseguiu a entrada graças ao novo recorde nacional que alcançou em Castellón, no fim de semana, com 11,15 segundos.