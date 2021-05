Gudaf Tsegay regista quinta melhor marca da história nos 10000 metros na Maia

A etíope Gudaf Tsegay tornou-se este sábadp na quinta mulher mais rápida da história nos 10000 metros, ao registar 29:39.42 minutos na prova esta noite realizada no âmbito da Gold Gala Fernanda Ribeiro, na Maia. Tsegay, de 24 anos, conseguiu ainda o feito de fixar o melhor tempo de sempre de uma estreante nos 10000 metros. Com este registo, Tsegay torna-se ainda na primeira mulher da história a correr os 800 metros abaixo dos 2 minutos e os 10000 metros abaixo dos 30' no mesmo ano desportivo.





Note-se que a atleta etíope já este ano tinha batido o recorde do Mundo dos 1500 metros indoor, na altura superando o máximo que tinha sido fixado por Genzebe Dibaba. Agora, a título de curiosidade, conseguiu superar na tabela das mais rápidas dos 10 mil uma outra irmã Dibaba, no caso Tirunesh.A finalizar, de notar que nesta mesma prova a também etíope Kalkidan Gezahegne conseguiu igualmente entrar no top-10 histórico da distância, no caso no sétimo posto, com 29:50.77. Algo que torna esta prova disputada na Maia como a segunda com melhores registos da história, apenas superada pela final dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, onde quatro atletas correram abaixo dos 30 minutos.Quanto às portuguesas, a melhor foi Emília Pisoeiro, no quarto posto, com 33:58.05.