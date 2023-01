Guilherme Almeida campeão português de heptatlo em pista coberta

Guilherme Almeida, do Jardim da Serra, sagrou-se este domingo campeão português absoluto de heptatlo em pista coberta, durante os Nacionais 'indoor', que se disputaram em Braga.



Com 5.282 pontos, Guilherme Almeida, que venceu ainda a prova de sub-23, superiorizou-se a Manuel Dias, do UFCT, campeão no ano passado, que terminou com 5.186 e foi o melhor entre os seniores.

André Rangel, do Benfica, foi terceiro classificado absoluto e segundo nos seniores, com um total de 4.76 pontos.