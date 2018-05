Continuar a ler

O norueguês, refira-se, já tinha feito história no ano passado, ao tornar-se no mais jovem de sempre a correr a milha abaixo dos quatro minutos (3:58:07, com 16 anos).



Semenya bateu recorde do meeting



Também em Eugene, a 'polémica' Caster Semenya venceu com grande autoridade a prova dos 800 metros, fixando um novo recorde do meeting, ao fazer a distância em 1:55:92, quase um segundo mais rápida do que a segunda, a norte-americana Ajee Wilson. Com este registo, refira-se, Semenya fixou a melhor marca mundial do ano.



Se pretender divulgar a sua prova ou evento de 'running', envie-nos todas as informações para: recordptrunning@gmail.com



Acompanhe todas as novidades da



O norueguês, refira-se, já tinha feito história no ano passado, ao tornar-se no mais jovem de sempre a correr a milha abaixo dos quatro minutos (3:58:07, com 16 anos).Também em Eugene, a 'polémica' Caster Semenya venceu com grande autoridade a prova dos 800 metros, fixando um novo recorde do meeting, ao fazer a distância em 1:55:92, quase um segundo mais rápida do que a segunda, a norte-americana Ajee Wilson. Com este registo, refira-se, Semenya fixou a melhor marca mundial do ano.Se pretender divulgar a sua prova ou evento de 'running', envie-nos todas as informações para:Acompanhe todas as novidades da Liga Allianz Running by Record

Decore este nome: Jakob Ingebrigtsen. Sabemos que não é fácil, nem de ler, nem de escrever, mas este jovem norueguês, de apenas 17 anos, promete... e muito. Este fim de semana, no Meeting da Liga de Diamante de Eugene, nos Estados Unidos, foi quarto na prova da milha, com um tempo de 3:52.28 minutos (a um 'pace' de 2’24/km), um registo que representa um novo recorde do Mundo de Sub-18 e que no que está disputado de temporada lhe vale igualmente a quarta melhor marca. Melhor do que o miúdo nórdico apenas estão aqueles três que o bateram em Eugene: Timothy Cheruiyot (3:49.87), Samuel Tefera (3:51.26) e Elijah Motonei Manangoi (3:52.18).Também impressionante acaba por ser a forma como Ingebrigtsen fez a sua prova, já que no final da primeira volta era último e na segunda era penúltimo. Sempre num ritmo constante, a meio da prova era já nono (em 15) e à entrada para a derradeira já estava em quarto, tendo nessa fase final registado mesmo a melhor volta de toda a prova, com os 400 metros feitos em 55,42. De resto, com essa ponta final incrível, o nórdico aproximou-se até perigosamente de Manangoi, o qual cruzou a linha de meta apenas 1 décimo mais rápido.

Autor: Fábio Lima