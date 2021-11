Haile Gebrselassie pronto a ir para a guerra na Etiópia

Nome lendário do atletismo mundial, com duas medalhas de ouro olímpicas no seu currículo e com um total de 27 recordes fixados ao longo da sua carreira, o etíope Haile Gebrselassie, agora com 48 anos, anunciou a decisão de se disponibilizar para integrar as forças militares do país na luta contra o movimento de insurgentes que ameaça a capital Addis Ababa. Além de Gebrselassie, também Feyisa Lilesa (prata na maratona do Rio'2016) se juntou aos militares.A situação na Etíopia piorou bastante nos últimos dias, com avanços significativos por parte das forças rebeldes da zona do Tigray na direção da capital, algo que levou a vários países a retirarem os seus representantes diplomáticos (Suíça, França ou Grã-Bretanha, por exemplo, já o fizeram), mas também a aconselheram os seus cidadãos a seguirem os mesmos passos.