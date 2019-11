Hélder Mestre 6.º nos 200 metros nos Mundiais Paralímpicos de atletismo

O português Hélder Mestre (T51) ficou esta quarta-feira na sexta posição, com a marca de 44,76 segundos, na final dos 200 metros dos Campeonatos Mundiais Paralímpicos de Atletismo, no Dubai, enquanto Lenine Cunha foi nono no salto em comprimento.

O belga Peter Genyn foi o vencedor na final dos 200 metros, completando a corrida em 37,90 segundos, o novo recorde dos Mundiais, enquanto, na final do salto em comprimento, na qual Lenine Cunha (T20) alcançou a marca de 6,47 metros, o holandês Ranki Oberoi ficou com o ouro com 7,39 metros, igualmente um novo recorde dos campeonatos.

Estes foram os únicos atletas portugueses que estiveram hoje em competição, mas, na quinta-feira, o contingente luso vai estar em peso nas pistas do Dubai. Miguel Monteiro (F40) tem a final do peso, Odete Fiúza (T11) corre nas eliminatórias de 1500 metros, Erica Gomes (T20), Ana Filipe (T20) e Cláudia Santos (T20) competem na final do salto em comprimento, Carina Paim (T20) tem as eliminatórias de 400 metros, Inês Fernandes (F20) disputa a final do peso, e a final dos 1500 metros (T20) vai contar com Cristiano Pereira, José Azevedo e Sandro Baessa.