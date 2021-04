Hélio Fumo e Marisa Vieira sagram-se campeões nacionais de trail

Hélio Fumo e Marisa Vieira sagraram-se este domingo campeões nacionais de trail, ao baterem toda a concorrência numa prova de 35 quilómetros, nos Trilhos do Pastor -, com 1.600 metros de desnível positivo pela Serra d’Aire e Candeeiros e região envolvente e com partida e chegada na aldeia da Pia do Urso.





Na prova feminina, a atleta da Furfor Running Project triunfo com 3:40 horas, relegando para o segundo posto Lucinda Sousa (3:47) e Nádia Casteleiro para o terceiro lugar (3:48). Já na prova feminina, Hélio Fumo ganhou em 2h57 horas, com pouco mais de meio minuto para André Rodrigues. Já Dário Moitoso fechou o pódio com um tempo ligeiramente acima das 3 horas.