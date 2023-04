Hélio Fumo: «O desporto torna-se num estilo de vida»

Hélio Fumo, atleta de trail de 39 anos, esteve este domingo presente no Congresso '100 anos de Atletismo' que se realiza este fim de semana na Faculdade de Motricidade Humana, em Oeiras. Num momento de mesa redonda que contou com a participação de outros atletas, tais como Sara Onofre e Francis Obikwelu, Hélio falou um pouco do que foi introduzir o trail na sua vida. "Tive de fazer mudanças e ajustar-me, o desporto torna-se num estilo de vida’", sublinhou, considerando que a prática de trail em Portugal está a "crescer bem".O atleta português delineou também os seus objetivos pessoais: "Continuo à procura de desafios novos. Tenho vontade de correr, no trail podemos ir dos 10 km aos 1000 km."Ainda no mesmo evento, Hélio falou do trabalho e da resiliência que todos os atletas têm de ter para alcançar o sucesso e partilhou uma história que viveu junto com Francis Obikwelu e Nélson Évora: "Eu, o Nélson e o Francis fomos ao Algarve e convidaram-nos para jogarmos golfe. Já junto ao campo, o Francis vira-se para nós e diz 'há uns tempos estive aqui a trabalhar numas obras e agora estou aqui a jogar golfe com executivos'".I.F.