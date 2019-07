Hélio Gomes assinala regresso às pistas com quinto lugar em Barcelona

O atleta português Hélio Gomes terminou esta quarta-feira em quinto lugar no meeting de Barcelona, no qual registou a melhor marca nacional do ano, na prova dos 5.000 metros.Na primeira corrida que realizou após ter terminado uma suspensão de dois anos, em 11 de julho, Hélio Gomes finalizou a prova em 13.41,01 minutos, ficando a seis segundos do recorde pessoal.O queniano Michael Kibet venceu a corrida dos 5.000 metros, terminando a prova em 13.25,80 minutos.Nos 200 metros, Lorene Bazolo foi segunda classificada, com 23,43 segundos, atrás de Salwa Eid Naser, do Bahrein, que conquistou o primeiro posto, com 22,89 segundos.Já Patrícia Silva e Carla Mendes foram primeira e segunda classificadas na série B dos 800 metros, com 02.05,70 e 02.05,76 minutos, respetivamente, ambas com recordes pessoais.