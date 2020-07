Hélio Gomes prepara regresso ao treino após operação ao tendão de Aquiles

O atleta português Hélio Gomes, operado no final de maio ao tendão de Aquiles, está preparado para iniciar nos próximos dias o regresso aos treinos com corrida, após reforço muscular e fisioterapia.

"A recuperação está a correr muito bem, já fui avaliado pelo médico que me operou e terei autorização para experimentar correr nos próximos dias", disse à Lusa o fundista do Sporting.

Hélio Gomes, que tem contrato com os leões até 2022, entra agora numa nova fase, acompanhado do seu primeiro treinador, Paulo Renato Pereira, que substitui Luís Pinto, face à saída deste do Sporting.

"O Paulo Pereira treinou-me entre 2000 e 2007, foi com ele que cheguei ao Sporting, foi com ele que cheguei aos primeiros títulos nacionais, a dois recordes nacionais, à primeira internacionalização", adiantou o fundista.

O regresso oficial às competições apenas deverá acontecer em novembro, "nos campeonatos nacionais de corta-mato", que foram adiados em março, devido à pandemia da covid-19.

Hélio Gomes, que foi quarto classificado nos 1.500 metros dos Europeus de 2012, é campeão nacional dos 5.000 metros, sendo detentor do melhor registo do ano, ainda em 2019, ao correr a distância em 13.41,01, durante o meeting internacional de Barcelona, em julho.