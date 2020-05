Hélio Gomes vai ser operado quarta-feira ao tendão de Aquiles

O fundista português Hélio Gomes, do Sporting, vai ser operado na quarta-feira ao tendão de Aquiles, para tratar uma lesão que o manteve limitado durante vários meses.

"A lesão é no tendão de Aquiles do pé direito. Espero recuperar dentro de um a dois meses, e voltar já na época de 2020/21, a partir de outubro", disse o atleta de Viana do Castelo, em declarações à agência Lusa.

Hélio Gomes, de 35 anos, entendeu, juntamente com o clube leonino, avançar para a cirurgia, num momento em que os calendários nacional e internacional se mantêm parados devido à pandemia da covid-19, que suspendeu ou cancelou as competições.

De acordo com Hélio Gomes, foi considerado resolver já o problema, de "forma a atacar o ano de 2021 na máxima força", e estar nos campeonatos nacionais de corta-mato, que foram em março adiados para novembro.

Hélio Gomes, que foi quarto classificado nos 1.500 metros dos Europeus de 2012, disse ainda à Lusa já ter efetuado o teste à covid-19, do qual deverá ainda hoje à noite ter o resultado, antes de ser operado na quarta-feira, em Lisboa.

O atleta é campeão nacional dos 5.000 metros, sendo detentor do melhor registo do ano, ainda em 2019, ao correr a distância em 13.41,01 durante o 'meeting' internacional de Barcelona, em julho.