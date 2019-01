Hermano Ferreira e Filomena Costa vencem meia maratona Manuela Machado

Hermano Ferreira e Filomena Costa voltaram a vencer a 'Meia Maratona Manuela Machado - Viana Fica no Coração', que se realizou este domingo em Viana do Castelo.O atleta do Casaense - Escola de Atletismo de Coimbra correu os 21,097 quilómetros em 1:05.21 horas, deixando para trás os seus opositores, com os bracarenses Jorge Santa Cruz (1:07.02) e Ricardo Ribas (1:07.04) a completarem o pódio. A marca de Hermano Ferreira, que conquistou o seu segundo triunfo na prova (o primeiro foi em 2014), é a melhor marca nacional desta época.Em femininos, o triunfo pertenceu a Filomena Costa (é o seu terceiro, depois das vitórias em 2015 e 2018), que cortou a meta em 1:16.13 horas. A atleta minhota correu esta meia maratona pouco mais de 12 horas depois de ter representado o seu clube, Jardim da Serra, da Madeira, nos apuramentos para os nacionais de pista coberta, nos quais venceu a prova de 3.000 metros.Na segunda posição chegou Neide Dias, do Benfica, que surpreendera ao ser terceira nos campeonatos nacionais de estrada, na semana passada, e que agora se estreou em meia maratona com a marca de 1:17.04. Fechou o pódio a triatleta espanhola Edymar Abreu (1:17.18).