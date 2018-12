Hermano Ferreira e Sara Moreira vencem São Silvestre de Viana do Castelo

Hermano Ferreira e Sara Moreira venceram este sábado a São Silvestre de Viana do Castelo, evidenciando grande superioridade sobre os restantes competidores, num pelotão com mais de 700 corredores.Hermano Ferreira, ao serviço da Escola de Atletismo de Coimbra, regressado de uma lesão contraída no decorrer da Maratona de Lisboa, em outubro, não deu hipóteses aos seus adversários e cortou a meta com o tempo de 30.01 minutos, deixando a 38 segundos o benfiquista Samuel Freire, segundo classificado (30.39), que se impôs no sprint final a Jorge Santa Cruz (30.42), do Sporting de Braga, que fechou o pódio.A prova feminina foi completamente dominada pela sportinguista Sara Moreira, que depois de não ter conseguido correr ao seu melhor nível nos Europeus de corta-mato, demonstrou a sua superioridade em Viana do Castelo, obtendo o melhor registo de sempre na prova (33.04 minutos), sendo 10.ª na classificação geral (apenas nove atletas masculinos a superaram), deixando a segunda classificada, Cláudia Pereira, dos Santa Apolónia, a cerca de três minutos e meio (36.33). Completou o pódio a atleta espanhola Ariana Verde, de Tregatomiño (38.52), vencedora da prova em 2015 e 2016.