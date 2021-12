Hermano Ferreira em Valência com três objetivos na mira

Domingo é dia de Maratona de Valência e tal como nos últimos anos haverá representação na elite - isto para lá dos mais de 150 amadores -, com Hermano Ferreira a ser o mais experiente da comitiva lusa presente. A, o veterano atleta português, de 39 anos, assumiu encarar esta prova com três objetivos em mente, isto depois de uma preparação na qual, confessa, fez tudo bem para estar na melhor condição possível."Fiz a melhor preparação possivel para estar em condições para fazer a maratona. Felizmente as coisas têm corrido bem. O último resultado na Meia Maratona de Lisboa deu essas indicações. Estou tranquilo, estou motivado, mas consciente de que são sempre 42 quilómetros e que tudo pode acontecer numa maratona. O objetivo é acabar a prova, como sempre foi desde que me estreei. Terminar sem lesões. Mas não escondo que tenho um segundo objetivo, que é garantir marca de referência para o Europeu, que são as 2:14.30", começou por dizer.Mas a ambição e a preparação feita levam a um terceiro outro objetivo: "Pelo que fiz de lebre no Porto [na maratona] e depois na 'meia' de Lisboa, valho o meu recorde pessoal. Também pode passar por aí. Mas é um objetivo de cada vez. Terminar, garantir os mínimos e, se der, para recorde pessoal é o topo da pirâmide. Mas não estou obcecado com isso. Se não conseguir a marca, não fico desiludido. Não é fracasso, antes pelo contrário. É sinal de que terminei, que dei o meu melhor", disse o atleta português, que tem 2:13.28 horas como recorde pessoal, conseguido em 2010, na Maratona de Viena.Para lá de Hermano Ferreira, constam da lista de atletas de elite as também portuguesas Alexandra de Oliveira e Vanessa Carvalho. Jessica Augusto, que inicialmente estava inscrita, acabou por abdicar e apontar a outros objetivos.Como habitual, os grandes favoritos nesta Maratona de Valência chegam de África, com um objetivo bem claro definido no pelotão masculino: bater os 2:03.00 de recorde do percurso e colocar a prova no pódio das mais rápidas da história. Por agora essas posições são ocupadas por Berlim (2:01.39), Londres (2:02.37) e Milão (2:02.57). Os grandes favoritos a consegui-lo são Geoffrey Kamworor (que em 2018 venceu o Mundial da 'meia' nesta cidade) e Lawrence Cherono, vicecampeão olímpico em título e com a melhor marca pessoal de todos os presentes: 2:03.04. Kamworor, refira-se, tem apenas 2:06.12 de melhor registo, mas diz-se que na sua mira estará um mega recorde, a entrar na casa das 2:02. No pelotão feminino a qualidade é mais baixa, mas a meta continua a ser ambiciosa, com a busca de marcas abaixo das 2:20 horas. Dorcas Tuitoek, uma estreante na distância, é vista como a favorita.Note-se que a organização tem prémios bem chorudos reservados para a prova, a começar pelo de vitória, que vale 75 mil euros (sempre que seja abaixo das 2:04.30). Caso o triunfo seja com recorde do percurso, o valor sobre aos 105 mil euros. Já um eventual recorde do Mundo (a marca está em 2:01.39) vale 250 mil euros.