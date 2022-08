Hermano Ferreira: «Idade é só um número. Tenho o mesmo espírito que tinha em 2010»

View this post on Instagram A post shared by Hermano Ferreira (@ferreirahermano)

Aos 39 anos, Hermano Ferreira será dos mais velhos de todos os atletas que vão participar na maratona dos Europeus de Munique - marcada par esta segunda-feira, pelas 11h30 locais (10h30 de Lisboa) -, mas para o veterano português esse número não passa disso mesmo... um número. Ao nosso jornal, o atleta da Escola de Atletismo de Coimbra, que se apurou com o novo recorde pessoal que fez em fevereiro, na Maratona de Sevilha (2:12.52), diz sentir-se o mesmo que há 12 anos participou nos primeiros Europeus da sua carreira."Tenho o espírito que tinha quando me estreei num Europeu em 2010. Tinha menos 12 anos mas o espírito, vontade e crer de agora são ainda maiores do que quando tinha 28 anos. Por isso, a idade é pura e simplesmente um número. Haja vontade, crer, acreditar no trabalho, acreditar em nós e nas pessoas que estão à nossa volta - porque isto não é só um trabalho meu, é de uma equipa. Eu sou só o corpo. A idade é mesmo só um número", garantiu.E é com essa experiência que Hermano define objetivos para esta maratona. "A meta passa por desfrutar desta minha última maratona internacional. As minhas ambições são sempre fazer o melhor resultado possível. Para muitos pode ser os três primeiros, para outros pode ser os 10... Depende de cada um. Mas vou lutar pela melhor classificação possível", garante o veterano atleta, que sobre a sua preparação fala de uma troca de hábitos complicada, por conta do facto da prova se disputar no verão (normalmente as maratonas são do outono e primavera)."Correu bem, dentro das expectativas, derivado também às circunstâncias de preperar uma maratona nesta fase. É diferente fazê-lo no verão, pois temos de ter muito mais cuidado. Passámos uns dias de calor extremo que dificultou a preparação. Houve dias mais difíceis, mas no geral a preparação correu dentro das expectativas", apontou.Ao contrário dos restantes colegas, Hermano assume não ter ficado impressionado com a ideia da FPA em concentrar os atletas e aponta outras possibilidades que, no seu entender, seriam mais proveitosas. "Eram de um dia para o outro, só para fazer testes, algo que eu já fazia. Não veio acrescentar muito mais àquilo que tenho feito. Deu para estarmos um dia juntos, para nos conhecermos. Mas acho que para criar um bom ambiente, boa ligação entre todos nós, o melhor seria a realização de estágios de uma semana a 15 dias. Estarmos todos juntos a treinar, a conviver. Mas a FPA optou por estas concentrações. Correram bem, por isso agora é esperar pelo dia e que todos consigamos aplicar o trabalho que fizemos nestes 3 meses. Todos sabemos que na maratona tudo pode acontecer. Falo por mim, estou de consciência tranquila. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para estar na minha melhor forma neste Europeu e desfrutar ao máximo deste evento."