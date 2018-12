A Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) reconheceu esta quinta-feira a nacionalidade portuguesa Otoniel Badjana, lançador do peso e do disco de origem cabo-verdiana.O pedido de Badjana, atleta do Benfica, foi um dos 10 analisados pelo painel de revisão de nacionalidade do organismo máximo do atletismo mundial.Otoniel Badjana, de 20 anos, tem como melhores marcas pessoais 17,29 metros no lançamento do peso, e 52,39 no disco.