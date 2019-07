Inês Henriques confiante quanto à inclusão da marcha no calendário olímpico para Tóquio

A atleta portuguesa Inês Henriques, campeã mundial e europeia dos 50 km marcha, mostrou-se, ontem, confiante numa decisão favorável em relação à inclusão desta disciplina no calendário olímpico para Tóquio’2020, depois de ter sido ouvida no Tribunal Arbitral do Desporto, na Suíça.





"O que levo desta cidade fantástica é muita esperança de uma decisão justa. Se não existe um ‘não’, pode sempre existir um ‘sim’. E ainda não existe um ‘não’", começou por dizer a experiente atleta, antes de manter um discurso de esperança. "Eu e as minhas companheiras de luta, com o apoio do advogado Paul DeMeester, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance", comentou a marchadora de Rio Maior na sua página pessoal no Facebook.A terminar, Inês Henriques reforçou a nota com o seguinte comentário: "Estamos orgulhosos por lutarmos por uma causa tão nobre como esta: a igualdade do género no desporto, que é um direito humano básico e um dos principais da Carta Olímpica."