Inês Henriques e Rui Coelho desistem nos 35 km dos Mundiais de Nações de marcha

Os atletas portugueses Inês Henriques (CN Rio Maior) e Rui Coelho (Benfica) desistiram este sábado das provas de 35 km dos Mundiais de Nações em marcha atlética, em Mascate, capital de Omã.

Na sua 10.ª participação consecutiva, Inês Henriques passou no 17.º lugar aos cinco quilómetros (25.59 minutos), no 18.º aos 10 (51.30) e no 19.º aos 16 (1:22.49 horas), mas já não completou os 17 quilómetros.

A equatoriana Glenda Morejón foi a vencedora, em 2:48.33 horas, batendo por 1.53 minutos a chinesa Maocuo Li, segunda classificada, e por 3.15 a polaca Katarzyna Zdzieblo, que fechou o pódio.

Em termos coletivos, venceu o Equador, com 12 pontos, face aos 28 da Espanha, medalha de prata, e os 29 da China, que arrebatou a medalha de bronze.

Na prova masculina, Rui Coelho passou em 53.º aos cinco quilómetros (24.50 minutos), em 55.º aos 10 (49.40) e em 56.º aos 12 (59.45), mas já não chegou os 13.

O vencedor foi o sueco Perseus Karlström, que gastou 2:36.14 horas, superaram os espanhóis Álvaro Martin (segundo) e Miguel Ángel López (terceiro) por 40 segundos e 1.13 minutos, respetivamente.

A Espanha venceu coletivamente, com 16 pontos, enquanto a China foi segunda, com 29, e a Alemanha terceira, com 48.