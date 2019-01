Inês Henriques falha Nacionais de marcha mas dá o tiro de partida

Inês Henriques vai falhar a participação nos Campeonatos Nacionais de Marcha Atlética em Estrada (35 e 50 km), mas estará presente no domingo em Porto de Mós para o tiro de partida.A atleta de Rio Maior, campeã mundial e europeia de 50 km, tinha prevista a sua participação na prova, mas uma lesão que a impede de treinar durante seis semanas, inviabiliza que defenda o título nacional de 35 km, que ela conquistou nas duas primeiras edições do campeonato da distância."Num treino normalíssimo, sem dificuldades, ela escorregou, para tentar evitar a queda deu um jeito estranho e ficou com muitas dores. Foi avaliada e aconselhada a parar durante seis semanas. Já passaram três e ela está agora na recuperação com o fisioterapeuta", disse à Lusa Jorge Miguel, treinador da atleta, que também estará em Porto de Mós a acompanhar os seus atletas.Assim, Inês Henriques estará presente apenas para as cerimónias protocolares e para o tiro de partida das provas de 50 km, que uma vez mais têm em Sandra Silva, do Oliveira do Douro, a única inscrita na distância mais longa feminina, depois de ter sido campeã no ano passado, com 5:08.13 horas, na estreia da distância em campeonatos portugueses.Nos 35 km estarão mais três atletas: Mara Ribeiro, do Benfica, Nádia Cancela, do Grecas, e a veterana Alexandra Lamas, do Sr.ª do Desterro.Em masculinos, na distância de 50 km, competição que se iniciou em 1985, e que Pedro Martins, então no Seia, venceu em oito ocasiões, estão inscritos seis atletas, destacando-se o vencedor do ano passado, Pedro Isidro, do Benfica.Já na prova de 35 km estará presente um lote mais alargado de participantes, destacando-se o campeão das três primeiras edições do nacional da distância, João Vieira, do Sporting, e ainda os benfiquistas Miguel Carvalho e Miguel Rodrigues.Estes campeonatos, que têm a primeira partida marcada para as 09:00, integram ainda os Nacionais de veteranos (20 km) e têm ainda uma prova de observação feminina de 15 km, em que estão inscritas as atletas internacionais Ana Cabecinha, Edna Barros, Carolina Costa e Maria Bernardo, do Pechão, e as sportinguistas Vera Santos, Vitória Oliveira e Inês Reis.