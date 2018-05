Inês Henriques, recordista europeia dos 50 km marcha, vai regressar à competição a 2 de junho no Grande Prémio da Corunha, na disciplina de 20 km. Esta competição integra o circuito mundial de marcha da Federação Internacional e a atleta de Rio Maior quer defender o 4º lugar que ostenta.

Trata-se do regresso da antiga recordista mundial à competição, depois da desistência na Taça do Mundo das Nações no início deste mês na China. A pupila de Jorge Miguel necessitou de vários dias de paragem para recuperar física e psicologicamente do abandono na China e do facto de ter perdido o recorde mundial.

Continuar a ler

"Esta semana os treinos já decorreram de uma maneira muito agradável e quero voltar a competir para ganhar alegria e ter boas sensações", comentou Inês Henriques a Record. A marchadora aprecia bastante o circuito da Corunha, onde já obteve recordes pessoais: ganhou a prova em 2013, foi 3ª em 2016 e 4ª no ano passado. Até ao Campeonato da Europa em Berlim (7 a 12 de agosto), onde fará os 50 km marcha, Inês Henriques, que completou 38 anos no início deste mês, apenas fará mais uma competição: será nos Campeonatos de Portugal marcados para Leiria a 7 e 8 de julho, em pista, mas numa distância de 10 quilómetros.

Autor: Norberto Santos