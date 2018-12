Inês Monteiro sobe ao pódio do crosse de Venta de Baños

A atleta portuguesa Inês Monteiro terminou este domingo no terceiro lugar a principal prova feminina do tradicional crosse de Venta de Baños, que se realizou na localidade espanhola de Palencia.A atleta do Sporting regressou à competição, após ter sido a segunda melhor portuguesa nos Europeus de corta-mato, na semana passada, tendo sido a melhor das atletas não africanas, ao cortar a meta com a marca de 29.17 minutos, longe das duas primeiras, as etíopes Letsenbet Gidey, vencedora, com o tempo de 27.22, e Hawi Feysa, vice-campeã mundial de juniores em 2017, com 27.40.Na prova masculina, o vencedor foi o queniano Vincent Rono, com a marca de 34.14 minutos, que derrotou o espanhol Javi Guerra (34.22) e o eritreu Awet Habte (34.35), numa prova em que participou o campeão nacional português de corta-mato, Rui Teixeira, do Sporting, sétimo colocado, com 35.33.Entre os outros portugueses que competiram, destacou-se o sportinguista Cristiano Borges, que venceu o escalão de sub-23. Subiram ainda ao pódio em sub-20 mais dois sportinguistas: Bernardo Pessoa, segundo em masculinos, atrás de Vicente Viciosa, e Fabiana Soares, terceira em femininos, numa prova ganha pela espanhola Noelia Acero.