Influencer argentino vira herói: arranja dinheiro e leva 35 atletas ao Torneio Sul-Americano

Depois de as autoridades desportivas da Argentina terem dito não haver dinheiro para custear a viagem de 35 atletas e dos seus treinadores ao Torneio Sul-Americano de Atletismo, em Guayaquil, o influencer Santiago Maratea meteu mãos à obra e arranjou forma de levar toda a equipa até ao Equador.





Maratea entrou em contacto com a companhia South American Jets e negociou o valor de um charter por 99 mil dólares, bem menos do que os 160 mil que foram inicialmente apontados.Depois de fechar o negócio com a companhia aérea, o influencer, que tem 1,7 milhões de seguidores no Instagram e cerca de 137 mil no Twitter, iniciou uma campanha nas redes sociais, pedindo que cada pessoa oferecesse 22 pesos (cerca de 20 cêntimos). "Podem usá-los para mandar 35 atletas ao Torneio Sul-Americano no Equador na próxima semana", escreveu Maratea no Twitter, onde partilhou o número de uma conta para onde podia ser transferido o dinheiro.Em apenas algumas horas, entre uma sexta-feira e um sábado, o influencer anunciou ter angariado mais de 8 milhões de pesos (cerca de 70 mil euros), muito próximo dos 10 milhões (87 mil euros) necessários para custear as despesas da viagem para Guayaquil.E foi assim que os 35 argentinos puderam competir na prova, realizada nos dias 29 e 31 de maio, que também servia de apuramento para os Jogos Olímpicos.Belén Casetta, que ganhou o bronze nos 3.000 metros obstáculos, ofereceu a medalha a Santiago Maratea.