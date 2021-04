Insólito em prova nos Estados Unidos: concurso do salto com vara acaba sem vencedor

O concurso do salto com vara do 'Sprint Summit', um evento organizado pela Federação de Atletismo dos Estados Unidos que serviu para preparar os atletas norte-americanos para as próximas provas internacionais, terminou de forma insólita e sem vencedor.





Tudo porque Carson Waters, Olen Oates, Jacob Wooten, Reese Watson e Andrew Irving, os cinco atletas que se apuraram para a final do concurso, não conseguiram sequer transpor a primeira fasquia, colocada nos 5,45 metros. As fortes rajadas de vento que se fizeram sentir na cidade de Prairie View, no estado do Texas, tiveram impacto direto na prestação dos atletas, sendo que todos falharam as suas três tentativas.Refira-se que o recorde do mundo no salto com vara é de 6,18 metros e pertence ao sueco Armand Duplantis, que estabeleceu a marca a 15 de fevereiro de 2020 em Glasgow, na Escócia.