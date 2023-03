IPDJ e INR repudiam exclusão de participantes em cadeiras de rodas na Meia Maratona de Lisboa

Em comunicado conjunto publicado esta segunda-feira, o Instituto Nacional para a Reabilitação (INR) e o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) demonstraram repúdio pela forma como um grupo de cidadãos com deficiência foram impedidos no último domingo de participar no EDP Meia Maratona de Lisboa.





INR e IPDJ afirmam que os acontecimentos relatados "constituem não só uma violação do regulamento em si, como uma clara violação da Lei da Não Discriminação, devendo, como tal, ser punido nos termos previstos"."Na sequência do evento 'EDP Meia Maratona de Lisboa', realizado no passado dia 12 de março, chegou ao conhecimento deste Instituto o relato de uma situação de discriminação e recusa de participação de um grupo de cidadãos com deficiência que se deslocavam em cadeira de rodas.

Segundo o relato apresentado, o grupo de cidadãos deslocou-se até à ponte em autocarro cedido pela organização. No momento em que se preparavam para abandonar o autocarro, foram abordados por um alegado Diretor de Prova que informou não ser possível a participação de atletas em cadeira de rodas.

Analisado o regulamento disponibilizado no site do Maratona Clube de Portugal, não se verificou qualquer impedimento para o efeito, pelo que foram solicitados, ao Maratona Clube de Portugal, os devidos esclarecimentos relativamente ao ocorrido.

Acresce que, foram indicadas questões como a salvaguarda da integridade física de todos os participantes e garantia de segurança, cujo teor prático se desconhece, não fazendo o regulamento qualquer menção a este propósito.

Nesta circunstância o Instituto Nacional para a Reabilitação (INR) e o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) vêm demonstrar o seu repúdio quanto aos acontecimentos relatados, que constituem não só uma violação do regulamento em si, como uma clara violação da Lei da Não Discriminação, devendo, como tal, ser punido nos termos previstos", pode ler-se.