Irina Rodrigues com marca para o Mundial

Irina Rodrigues conseguiu ontem, em Vila Nova de Cerveira, a marca de qualificação para os Mundiais de Doha, ao lançar o disco a 62,07 metros, 87 centímetros acima do exigido. Já lançara acima de 60 metros em duas ocasiões, 60,42 m, na Marinha Grande (27 abril), depois 60,81 m, em Castellón, Espanha (25 maio).

Já no Jamor, nas provas de preparação organizadas pela Associação de Lisboa, Liliana Cá lançou o disco perto dos 60 metros, enquanto o júnior Júlio Almeida conseguiu marca para os Europeus sub-20 no triplo salto, com 15,08 metros.